Коронавирус в Украине: статистика не падает, данные за 14 сентября

Так за предыдущие сутки 13 сентября в Украине было зафиксировано 2 462 новых случая заражения. На протяжении более недели этот показатель практически не падает ниже 2400, рекорд был установлен 11 сентября - 3 144 новых случая. В общей сложности с начала пандемии в Украине 156 797 человек заразилось COVID-19.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В Тернопольской области рекордные 352 человека заразилось коронавирусной инфекцией. Еще в нескольких регионах более 100 случаев заражения: Харьковской (269), Одесской (205) областях, Киеве (168), Львовской (143), Ивано-Франковской (142), Черновицкой (135), Киевской (112) и Сумской (101) областях.

33 пациента за последние сутки умерло от коронавируса. В общей сложности зафиксировано 3 211 летальных случаев.

69 543 человек, из них 650 за последние сутки, победило болезнь. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее.

Ранее мы сообщали, что вакцину не смогут получить некоторые категории граждан.