11:04 01.09.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Новый рекорд коронавируса в Нью-Йорке: что там происходит

За последние 24 часа зарегистрирован только один смертельный случай COVID-19 в штате Нью-Йорк. В самом городе никто не погиб.

Новый рекорд коронавируса в Нью-Йорке: что там происходит

Губернатор Эндрю Куомо объявил в понедельник, 31 августа, что с середины марта зарегистрировано наименьшее количество госпитализаций (418) и пациентов в отделениях интенсивной терапии (109). Кроме того, впервые в штате зафиксирована только одна смерть.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

- У нас было наименьшее количество госпитализированных и наименьшее количество в отделении интенсивной терапии с начала кризиса. Один житель Нью-Йорка умер, и его семья остается в наших мыслях и молитвах. Мы также должны на мгновение вспомнить тот факт, что буквально сотни людей умирало здесь каждый день, - сказал Куомо.

Всего по последним данным погибло 25 328 человек. Губернатор добавил, что из 66 241 теста на COVID-19, проведенного в воскресенье, 656, или 0,99 процента, были положительными. 29 новых пациентов были госпитализированы, 51 был интубирован.

Куомо объяснил замедление распространения вируса COVID-19 как политикой штата, так и дисциплиной верных жителей Нью-Йорка.

Напомним, что в Украине за последние сутки зафиксировано 48 летальных случаев.


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