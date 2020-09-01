Пандемия коронавируса в Украине: снова более 2000 новых пациентов, почти 50 смертей, данные за 1 сентября

Так за последние сутки 31 августа было зафиксировано 2 088 новых случаев заражения. Четыре дня подряд в Украине фиксируется более 2000 случаев заражения. При этом были выходные, когда в стране всегда меньше новых случаев, то есть стоит снова ждать скачка в будние дни. Сразу в нескольких регионах более 100 случаев за сутки - в Харьковской (262), Одесской (211), Львовской (193), Тернопольской (180) областях, Киеве (176), Ивано-Франковской (169) и Черновицкой (117) областях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

В общей сложности с начала пандемии коронавирус подтвердился уже у 123 303 человек. 48 пациентов за последние сутки умерло, в общей сложности в стране уже 2 605 летальных случаев. Сейчас в Украине COVID-19 болеют 62 896 человек, что на 1 352 больше, чем днем ранее. 57 802 пациентов победило болезнь.

Ранее мы сообщали, когда в Украине может появиться вакцина от COVID-19.