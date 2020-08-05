08:29 05.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245952:labazovych

Ситуация на Донбассе: данные за 5 августа, продолжают ли стрелять боевики

Несмотря на то, что количество обстрелов украинских позиций на Донбассе значительно уменьшилось с начала режима тишины, противник все равно продолжает нарушать перемирие.

Ситуация на Донбассе: данные за 5 августа, продолжают ли стрелять боевики

Так за последние сутки, четвертого августа было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков украинских позиций. В Позитивным фактором также является и то, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил.

Так первый выстрел по украинским военным был зафиксирован ночью. Противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета неподалеку населенного пункта Пески. Следующий выстрел был зафиксирован вблизи Майорского. Боевики стреляли из подствольного гранатомета. Такой же выстрел был зафиксирован и возле Луганского. Украинские подразделения на провокации ответный огонь не открывали.

С начала суток пятого августа уже был зафиксирован один обстрел украинских позиций. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал воинов ОС вблизи Шумов. Огонь в ответ украинские защитники не открывали.

Напомним, что за предыдущие сутки третьего августа также было зафиксировано три обстрела.


Поделиться

Читайте также:
 
Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент Преимущества использования мерчант счета Alpha Spirit - полувлажный корм для собак и щенков испанского бренда Меган Маркл празднует свой день рождения: у нее большие планы на этот день
Проишествия
  • 08:00 Мощный взрыв в Бейруте: что известно на данный момент
  • 13:20 Скандал с групповым изнасилованием ребенка в Сумах: правоохранителей заставили открыть дело
  • 14:36 Стали известны требования киевского террориста
  • 13:54 В ДТП в Николаеве пострадали 7 человек, трое - дети
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив