Ситуация на Донбассе: данные за 5 августа, продолжают ли стрелять боевики

Так за последние сутки, четвертого августа было зафиксировано три обстрела со стороны боевиков украинских позиций. В Позитивным фактором также является и то, что боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Операции Объединенных сил.

Так первый выстрел по украинским военным был зафиксирован ночью. Противник один раз выстрелил из ручного противотанкового гранатомета неподалеку населенного пункта Пески. Следующий выстрел был зафиксирован вблизи Майорского. Боевики стреляли из подствольного гранатомета. Такой же выстрел был зафиксирован и возле Луганского. Украинские подразделения на провокации ответный огонь не открывали.

С начала суток пятого августа уже был зафиксирован один обстрел украинских позиций. Так, двумя выстрелами из подствольного гранатомета противник провоцировал воинов ОС вблизи Шумов. Огонь в ответ украинские защитники не открывали.

Напомним, что за предыдущие сутки третьего августа также было зафиксировано три обстрела.