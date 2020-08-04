08:34 04.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Боевики продолжают нарушать перемирие: что происходит на Донбассе

Несмотря на некоторые улучшения ситуация на Донбассе продолжает быть весьма напряженной, боевики продолжают нарушать режим полного прекращения огня.

Боевики продолжают нарушать перемирие: что происходит на Донбассе

За вчерашние сутки, третьего августа, в общей сложности противник трижды открывал огонь по позициям украинских военнослужащих. Утром один провокационный выстрел произошел из станкового противотанкового гранатомета около Южного. В обеденную пору несколько неприцельных выстрелов произошло из стрелкового оружия неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех других участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Военнослужащие ВСУ и других составляющих сил обороны на провокации со стороны противника не отвечали. Боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Девятые сутки кряду , с начала вступления в силу режима прекращения огня,В не фиксируется раненых, а также потерь со стороны Украины.

С начала суток четвертого августа был зафиксировано один обстрел. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески.

Ранее мы сообщали, что противник также нарушал режим тишины и второго августа.


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