Боевики продолжают нарушать перемирие: что происходит на Донбассе

За вчерашние сутки, третьего августа, в общей сложности противник трижды открывал огонь по позициям украинских военнослужащих. Утром один провокационный выстрел произошел из станкового противотанкового гранатомета около Южного. В обеденную пору несколько неприцельных выстрелов произошло из стрелкового оружия неподалеку Марьинки. Еще один выстрел из подствольного гранатомета раздался вблизи Майорска. На всех других участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ООС.

Военнослужащие ВСУ и других составляющих сил обороны на провокации со стороны противника не отвечали. Боевых потерь и раненых из состава Объединенных сил нет. Девятые сутки кряду , с начала вступления в силу режима прекращения огня,В не фиксируется раненых, а также потерь со стороны Украины.

С начала суток четвертого августа был зафиксировано один обстрел. Посреди ночи противник осуществил один выстрел из подствольного гранатомета возле населенного пункта Пески.

Ранее мы сообщали, что противник также нарушал режим тишины и второго августа.