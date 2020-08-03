10:30 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245912:labazovych

МВД угрожает Тернополю и Луцку, которые не согласны вводить карантин

Сразу несколько городов выступили с резкими словами и действиями о том, что не будут вводить ужесточенный карантин, несмотря на то, что эти регионы вошли в "красную" зону.

МВД угрожает Тернополю и Луцку, которые не согласны вводить карантин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций несколько дней назад поделила страну на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону по уровню распространения коронавирусной инфекции. В "красную" зону Вошли среди прочего Луцк и Тернополь, но городские власти отказались усиливать действующий карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Громадське радіо".

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. Он считает, что мэры городов говорят не хотят вводить карантин, потому что у них через два месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе карантин не ввели, там работает общественный транспорт и открылись ТРЦ и рестораны.


Поделиться

Читайте также:
 
Польша наложила штраф на Газпром из-за Северного потока-2 Рейсы из Украины в Эстонию отменили через день после возобновления: подробности Тернополь отказался входить в "красную зону": мэр заявил, что не введет карантин В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
Проишествия
  • 10:05 В центре украинской столицы мужчина поджог автомобиль
  • 09:58 В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести
  • 13:43 Катастрофа МАУ: в МИД назвали результаты переговоров с Ираном
  • 18:05 Боевики на Донбассе сегодня дважды нарушили режим тишины
  • 10:27 Военную базу США обстреляли в Ираке
  • 16:28 Россия будет пытаться обвинять Украину в нарушении перемирия - эксперт
  • 16:22 В Харькове во время ремонтных работ скончались четыре человека: подробности происшествия
  • 16:03 Под Харьковом на ж/д станции задержали мужчину с гранатами
  • 15:58 На протяжении июля в Украине утонули более 200 человек
  • 11:46 Ураган снес часть стены на границе Мексики и США (ВИДЕО)
  • 10:47 Ровно 18 лет назад произошла Скниловская трагедия (ВИДЕО)
  • 18:08 В Харькове арестовали предполагаемого сообщника луцкого террориста
  • 17:27 Поиск полтавского захватчика продолжается безуспешно продолжается
  • 16:19 Мужчину расстреляли в автомобиле под Киевом
  • 15:00 Катастрофа МАУ: расшифровка самописцев подтвердила незаконное вмешательство
  • 14:55 В Одессе произошел разлив топлива из танкера: пятно пошло в сторону пляжей
  • 12:53 В Полтаве автоугонщик с гранатой взял в заложники полицейского

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив