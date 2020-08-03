МВД угрожает Тернополю и Луцку, которые не согласны вводить карантин

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций несколько дней назад поделила страну на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зону по уровню распространения коронавирусной инфекции. В "красную" зону Вошли среди прочего Луцк и Тернополь, но городские власти отказались усиливать действующий карантин.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на "Громадське радіо".

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что местные органы власти также отвечают за здоровье горожан. Он считает, что мэры городов говорят не хотят вводить карантин, потому что у них через два месяца выборы, и они не хотят принимать непопулярные меры.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в Тернополе карантин не ввели, там работает общественный транспорт и открылись ТРЦ и рестораны.