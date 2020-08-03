Тернополь отказался входить в "красную зону": мэр заявил, что не введет карантин

Карантин должен был начаться третьего августа. Однако по состоянию на утро третьего августа город живет обычной жизнью. Люди идут на работу, общественный транспорт работает без проблем, открываются детские садики, рестораны и кафе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Власти Тернополя не согласны с решением Министерства здравоохранения по поводу "входа" в "красную" зону и не намерены выполнять требования по поводу введения более жесткого карантина.

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о введении Тернополя в красную зону карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе выполняться не будет", - заявил городской глава Тернополя Сергей Надал.

Сегодня, третьего августа, должна состояться внеочередная сессия Тернопольского городского совета, на которой депутаты выступить против занесения города в красную карантинную зону и даже признать такое решение не законным.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано почти 1000 новых случаев заражения.