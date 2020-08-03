09:48 03.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Тернополь отказался входить в "красную зону": мэр заявил, что не введет карантин

Тернополь оказался одним их двух городов (еще Луцк), который вошел в "красную" зону по данным Министерства здравоохранения Украины. Это означает, что в городе должна остановиться работа общественного транспорта, должны закрыться ТРЦ и рестораны.

Тернополь отказался входить в

Карантин должен был начаться третьего августа. Однако по состоянию на утро третьего августа город живет обычной жизнью. Люди идут на работу, общественный транспорт работает без проблем, открываются детские садики, рестораны и кафе.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

Власти Тернополя не согласны с решением Министерства здравоохранения по поводу "входа" в "красную" зону и не намерены выполнять требования по поводу введения более жесткого карантина.

"Решение государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и постановление правительства о введении Тернополя в красную зону карантина является нелогичным, незаконным, необоснованным, поэтому в Тернополе выполняться не будет", - заявил городской глава Тернополя Сергей Надал.

Сегодня, третьего августа, должна состояться внеочередная сессия Тернопольского городского совета, на которой депутаты выступить против занесения города в красную карантинную зону и даже признать такое решение не законным.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки зафиксировано почти 1000 новых случаев заражения.


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