Тревожные данные: коронавирус вернулся в Китай, Гонконг и Японию

Вспышка инфекции в регионе Синьцзян в западном Китае распостраняется. В предыдущий день было подтверждено 112 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 11 были обнаружены в провинции Ляонин на северо-востоке страны, сообщает государственная комиссия по здравоохранению КНР.

Согласно ежедневному отчету комиссии, официальное число погибших COVID-19 в материковом Китае не изменилось и составляет 4634 человека.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Гонконг сталкивается с третьей волной пандемии, которая перегружает местное здравоохранение. Пятница будет 10-м днем ​​подряд с более чем 100 обнаруженными инфекциями. Региональные власти сообщат о 123 новых случаях заражения в этот день, а общий баланс превысил 3200 человек. С начала кризиса в регионе произошло 26 смертей, 18 из которых - в июле.

Число инфекций в Токио, который является наиболее пострадавшим городом Японии, растет. В пятницу в столице было зарегистрировано 463 новых случая заражения, что является самым высоким ежедневным результатом с начала пандемии, заявил губернатор Юрико Койке.

Общий баланс инфекций в Токио превысил 12 000, из которых примерно половина была обнаружена в июле. В последние дни много случаев было также обнаружено в префектурах Осака и Аити.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано более 1000 новых случаев за последние сутки.