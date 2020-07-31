12:01 31.07.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Тревожные данные: коронавирус вернулся в Китай, Гонконг и Японию

Власти материкового Китая сообщили о 127 новых коронавирусных инфекциях в пятницу - это самый высокий показатель с 6 марта. В столице Японии Токио было зарегистрировано 463 новых случая заражения, а в Гонконге – 123.

Тревожные данные: коронавирус вернулся в Китай, Гонконг и Японию

Вспышка инфекции в регионе Синьцзян в западном Китае распостраняется. В предыдущий день было подтверждено 112 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 11 были обнаружены в провинции Ляонин на северо-востоке страны, сообщает государственная комиссия по здравоохранению КНР.

Согласно ежедневному отчету комиссии, официальное число погибших COVID-19 в материковом Китае не изменилось и составляет 4634 человека.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Гонконг сталкивается с третьей волной пандемии, которая перегружает местное здравоохранение. Пятница будет 10-м днем ​​подряд с более чем 100 обнаруженными инфекциями. Региональные власти сообщат о 123 новых случаях заражения в этот день, а общий баланс превысил 3200 человек. С начала кризиса в регионе произошло 26 смертей, 18 из которых - в июле.

Число инфекций в Токио, который является наиболее пострадавшим городом Японии, растет. В пятницу в столице было зарегистрировано 463 новых случая заражения, что является самым высоким ежедневным результатом с начала пандемии, заявил губернатор Юрико Койке.

Общий баланс инфекций в Токио превысил 12 000, из которых примерно половина была обнаружена в июле. В последние дни много случаев было также обнаружено в префектурах Осака и Аити.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано более 1000 новых случаев за последние сутки.


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