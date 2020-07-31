Коронавирус в Украине: снова более 1000 больных, данные за 31 июля

По состоянию на утро 31 июля в стране зафиксировано 69 884 случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Только за последние сутки коронавирусом заразилось 1090 новых пациентов. Очередной день кряду этот показатель ровняется более 1000 новым случаям.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Систему мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

По количеству новых случаев снова впереди Львовская область и город Киев. Так в западном регионе за последние 24 часа было зафиксировано 147 новых случаев заболеваемости. В тоже время в столице появилось еще 110 пациентов.

За последние сутки умерло 20 человек с коронавирусной инфекцией. С начала пандемии этот показатель составляет 1 693 человека.

Всего в Украине уже 38 752 пациента сумело победить болезнь, в тоже время 29 439 человек все еще болеют опасным вирусом.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области разоблачили закупку некачественных тестов на коронавирус на 2 млн гривен.