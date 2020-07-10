В Сербии из-за карантина начались бунты

В Сербии началась огромная волна протестов из-заВ ужесточения ограничительных мер в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Но это было только поводом для начала бунтов в государстве. Предполагается, что в действительности поводом для такого поведения людей стала реакция пророссийских сил Сербии на "предательство" президента, который ранее всегда называл себя другом Российской Федерации. Однако после того, как он одержал победу на выборах главы государства, то он резко попросил Евросоюз ускорить вступление в ЕС и, соответственно, в НАТО. В данной ситуации бунт народа лишь косвенно связан с карантинными ограничениями. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на посольство Украины в Сербии.
Также известно, что в Сербии есть большой опыт конфликта власти и граждан страны. Стоит отметить, что внутренние протесты оканчиваются политическим кризисом в государстве. Максимум, чем ограничились ранее украинце-это поджег резины.
Для Украины протесты из-за карантина тоже несвойственны. Например, Виктор Ляшко прямо заявил украинцам: "Мы ограничили доступ к паркам, чтобы не было хуже". И ни один украинец не вышел в знак протеста, так как народ понимает, для чего нужны такие ограничительные меры.
Для граждан Украины есть болезненная зона – выезд за границу для заработка, так как в нашей стране они не видят перспектив высокой оплаты своего труда. Если страны ЕС будут снимать карантинные ограничения именно для украинцев (так как в Евросоюзе очень дифференцировано относятся к странам СНГ), то люди будут требовать, чтобы и украинский Кабмин немедленно снял ограничения. Если этого не произойдет, тогда уже граждане страны будут вынуждены выйти на страйки, потому что пять западных областей, которые в той или иной степени ориентированы на Запад и жители которых постоянно выезжают за границу, нуждаются в этом и, конечно, они ждут снятия ограничений.
Ранее сообщалось, чтоВ посольство Китайской Народной Республики в Казахстане предупредило китайцев, которые прибывают в эту страну о распространении "неизвестной пневмонии" с "гораздо более высокой смертностью, чем COVID-19". По данным учреждения, более 30 человек находятся в критическом состоянии.