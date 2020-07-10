В Сербии из-за карантина начались бунты

Также известно, что в Сербии есть большой опыт конфликта власти и граждан страны. Стоит отметить, что внутренние протесты оканчиваются политическим кризисом в государстве. Максимум, чем ограничились ранее украинце-это поджег резины.

Для Украины протесты из-за карантина тоже несвойственны. Например, Виктор Ляшко прямо заявил украинцам: "Мы ограничили доступ к паркам, чтобы не было хуже". И ни один украинец не вышел в знак протеста, так как народ понимает, для чего нужны такие ограничительные меры.

Для граждан Украины есть болезненная зона – выезд за границу для заработка, так как в нашей стране они не видят перспектив высокой оплаты своего труда. Если страны ЕС будут снимать карантинные ограничения именно для украинцев (так как в Евросоюзе очень дифференцировано относятся к странам СНГ), то люди будут требовать, чтобы и украинский Кабмин немедленно снял ограничения. Если этого не произойдет, тогда уже граждане страны будут вынуждены выйти на страйки, потому что пять западных областей, которые в той или иной степени ориентированы на Запад и жители которых постоянно выезжают за границу, нуждаются в этом и, конечно, они ждут снятия ограничений.

Ранее сообщалось, чтоВ посольство Китайской Народной Республики в Казахстане предупредило китайцев, которые прибывают в эту страну о распространении "неизвестной пневмонии" с "гораздо более высокой смертностью, чем COVID-19". По данным учреждения, более 30 человек находятся в критическом состоянии.