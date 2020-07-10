Китай предупреждает о "неизвестной пневмонии", более опасной, чем коронавирус

"Министерство здравоохранения Казахстана и другие организации проводят сравнительные исследования вируса этой пневмонии, но он еще не был четко определен", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте посольства.

Об этом пишет УРА-Информ.

Учреждение сообщило со ссылкой на местные СМИ, что с середины июня в трех районах Казахстана наблюдается значительное увеличение количества пневмоний. В настоящее время заражено почти 500 человек, из которых более 30 находятся в критическом состоянии.

Согласно сообщению, это касается Арыраусской области на западе Казахстана, Актобийской области в центрально-западной части страны и города Шимкент, который находится недалеко от границы с Узбекистаном.

Неясно, почему китайское посольство охарактеризовало заболевание как "неизвестную пневмонию". СМИ в Казахстане и местные чиновники говорили только о "пневмонии".

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 52 000 человек заболело на коронавирус.