15:30 31.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Статистика коронавируса: обновленные данные на 31 мая по миру

Более 6 миллионов случаев коронавирусной инфекции были официально зарегистрированы во всем мире, из которых две трети в Европе и США. Умерло около 367 000 человек.

Статистика коронавируса: обновленные данные на 31 мая по миру

Во всем мире зарегистрировано не менее 6 миллионов 867 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 366 848 смертей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AFP.

Особенно в Европе, на континенте, наиболее пострадавшем от эпидемии, было официально зарегистрировано 2 миллиона 135 000 случаев заболевания коронавирусом (более 177 000 случаев смерти) и в США, стране с наибольшим числом случаев заболевания (почти 1 миллион 761 тысяча человек) и смертностью (более 103 000 человек).

В настоящее время коронавирус быстрее всего распространяется в Южной Америке – число случаев возросло более чем на 45 000 за последние 24 часа. В целом, на этом континенте зарегистрировано почти 945 000 случаев заболевания COVID-19 и почти 50 000 смертей.

В Южной Америке большинство случаев заражения было зарегистрировано в Бразилии - более 400 000 - и почти 28 000 смертей. Эксперты предполагают, что фактическое число пациентов с COVID-19 там намного выше, поскольку в этой стране сравнительно мало тестов на вирус.

Ранее мы сообщали, что в Украине с первого июня стартует очередной этап снятия карантинных мер.


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