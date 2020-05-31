Карантин в Украине: что откроется с первого июня

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 31 мая, рассказал, какие именно ограничения будут сняты уже в ближайшее время.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Начиная с завтрашнего дня, с 1 июня, у нас наступает следующий этап смягчения карантинных мероприятий. Хотел бы сосредоточить, что с завтрашнего дня у нас будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, также начинается межобластноое сообщение всеми видами транспорта", - отметил министр.

Степанов назвал условия работы спортивных сооружений, которые смогут уже завтра заработать. При входе в такие заведение должно проводиться измерение температуры, посетителей должно быть не больше, чем один человек на 10 кв.м. Будет запрещено использовать многоразовые полотенца. Также остаются закрытыми СПА-зоны и массажи. Работники должны находится все время в масках.

При этом Максим Степанов добавил, что перейти на этот этап снятие ограничений смогут только те регионы, которые имеют благоприятную эпидемическую ситуацию

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