11:38 27.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус в Италии: ситуация резко изменилась

За последние сутки в Италии умерло 78 человек, инфицированных коронавирусом, что означает самое низкое число смертей со 2 марта. Было подтверждено также около 400 новых случаев, - сообщила Гражданская оборона во вторник (26 мая).

Коронавирус в Италии: ситуация резко изменилась

Общий баланс умерших в Италии увеличился до 32 955. В настоящее время число пациентов, инфицированных вирусом, превышает 52 000. Это количество упало за день примерно на 2300, 44,5 тысячи людей остаются в домашней изоляции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Rai.

230,5 тысячи инфекций было зафиксировано с начала эпидемии в стране. 144 тысячи человек уже вылечены - примерно на 2600 больше, чем в предыдущий день.

В отделениях интенсивной терапии по всей стране насчитывается 520 тяжелобольных пациентов.

Ситуация в Ломбардии улучшается. Было 22 смерти и 159 новых инфекций за день. Темп роста упал с 2,6% с понедельника до 1,7 процента.

Вторник - еще один день на Сардинии без каких-либо новых инфекций. Также новых инфекций не было зафиксировано в Базиликате, Молизе и Калабрии и в автономной провинции Больцано.

Напомним, что в Украине почти 22 000 подтвержденных случаев заражения.


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