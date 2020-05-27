09:18 27.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: последние данные по состоянию на 27 мая

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине приближается к 22 000. Уже завтра эта отметка будет преодолена.

Коронавирус в Украине: последние данные по состоянию на 27 мая

Так по состоянию на утро 27 мая в Украине зафиксировано 21 905 случаев заражения COVID-19. За последние сутки снова более 300 новых случав. За последние 24 часа 321 пациент сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. В тоже время второй день подряд число новых случаев меньше, чем число тех, кто уже выздоровел. За последние 24 часа таких пациентов 420.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на данные Кабинета министров Украины.

В общей сложности с начала пандемии в Украине 7 995 человек сумели победить болезнь. В тоже время 658 случаев закончились летальным исходом. За сутки умерло 14 человек.

Самая тяжелая ситуация продолжает быть в Черновицкой области. Там более 3000 положительных тестов на коронавирус с начала эпидемии. На втором месте город Киев. Там более 2500 подтвержденных случаев заражения. Также еще в нескольких регионах Украины количество подтвержденных случаев более одной тысячи.

Ранее мы сообщали, что уже несколько известных лабораторий начали испытания вакцины против COVID-19.


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