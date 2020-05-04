10:19 04.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ситуация с коронавирусом в США: снова почти 1500 смертей за сутки

Согласно последним данным Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, число смертей от коронавируса в Соединенных Штатах Америки увеличивается на 1450 за последние сутки. Всего с начала эпидемии в США было зарегистрировано 67 674 случая смерти людей с SARS-CoV-2.

Ситуация с коронавирусом в США: снова почти 1500 смертей за сутки

Это третий день подряд с менее чем двумя тысячами смертельными случаями в США. Ранее сообщалось о 1435 и 1883 смертях соответственно.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

К настоящему времени в США было подтвржденно более 1,1 миллиона позитивных тестов на коронавирус. В течение дня это число увеличилось примерно на 25 000. В общей сложности в США было выполнено более 7 миллионов тестов.

Штат Нью-Йорк остается крупнейшей вспышкой эпидемий в США, где погибло в общей сложности 24 708 человек. В Нью-Джерси число погибших увеличилось до 7871, в Мичигане - до 4053, а в Массачусетсе - до 4004.

Ранее мы сообщали, что в Украине количество смертей от коронавируса перевалило за 300.


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