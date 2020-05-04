В Украине уже более 300 человек умерло от коронавируса: обновленная статистика

В стране уже более 12 зарегистрированных случаев коронавируса. По состоянию на утро четвертого мая в Украине уже 12 331 подтвержденный случай COVID-19. Число летальный случаев перевалило за 300. В стране 303 пациента с COVID-19 скончалось. В тоже время уже 1619 человек излечилось от болезни. За последние сутки зафиксировано 418 новых случаев.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции остается Черновицкая область. Там уже COVID-19 подтвердился у 1887 пациентов. На второй строчке город Киев. В столице 1535 подтвержденных случаев. 984 зарегистрированных случая в Ивано-Франковской области, 896 – в Тернопольской области. В Киевской области коронавирус подтвердился в 853 случаях.

В Украине в общей сложности исследовано 134 592 образцов методом ПЦР.

Ранее мы сообщали, что метро в Украине запустят еще не скоро.