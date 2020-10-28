10:07 28.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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НАТО защитит Украину в случае интервенции - американский военный

Американский военный ​Гарри Табах поделился своим мнением по поводу того, вступится ли НАТО за Украину если начнется масштабная интервенция.

НАТО защитит Украину в случае интервенции - американский военный

Капитан 1-го ранга, руководитель антитеррористического центра НАТО в Турции, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве, представитель НАТО в РФ считает, что такое недолжно произойти, но предполагает, что альянс все-таки станет не сторону Украины и поможет ей.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"В случае интервенции НАТО защитит Украину? Я надеюсь, что такого не будет. Но думаю, что, конечно, да. Опять же, когда вы говорите о НАТО, вы говорите о США, или о Европе, или о Турции? Мы в Америке постоянно подчеркиваем, что Украина в огороде Европы. Европа должна активнее участвовать в этом. Меньше участвовать в наших выборах в Америка и больше – в жизни и помощи Украине стать частью Европейского Союза, частью НАТО, частью цивилизованного мира", - заявил Гарри Табах.

Он также добавил, что как и Грузия, Украина намерена стать частью цивилизованного мира и стремится к этому.

Ранее военный заявил, что Барак Обама дал фактически зеленый свет на аннексию Крыма Российской Федерацией.


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