Обама дал зеленый свет на аннексию Крыма, Путин понял, что он слабак - военный НАТО

Он отметил, что в тот период, когда Россия фактически забрала Крым, Украина мало, что могла сделать. Однако совсем по-другому мог поступить президент США Барак Обама, который фактически дал зеленый свет Владимиру Путину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Обозреватель.

"Как вы могли его не отдавать? У вас никто не спрашивал. Но зеленый свет на это дал Обама. Я знаю одно: Обама после Грузии отправил Клинтон с красной кнопкой перезагрузки, забыли про Грузию, ничего страшного, Абхазия – черт с ними, главное – у нас будет дружба с Путиным. И Путин тогда сказал: спасибо, дружище, ты слабак, и я теперь возьму Крым. Обама вас не поддержал, не дал вам летального оружия", - заявил военный.

​ Гарри Табах отметил, что тогда Обама мог своими действиями заставить Россию отступить, ведь у него был очень сильный ресурс.

Ранее мы сообщали, что Путин должен был отступить после разговора с президентом Турции.