Вакарчук - больше не нардеп, но его помощница в Раде получает и дальше 47 000 грн

В тоже время весьма интересная информация появилась по поводу его помощников, а точнее его помощницы. Помощнику-консультанту депутатаВ ЯрославеВ Юдиной з июль и за август этого года была начислена зарплата в размере 46,9 тысяч гривен за месяц. При этом сам Вакарчук и с июля уж не получает зарплату народного депутата.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские новости.

В тоже время сообщается, что в начале сентября данные о Юдиной как помощнике-консультанте исчезли со страницы Вакарчука на официальном сайте Верховной Рады.

В свою очередь помощники-консультанты Вакарчука Наталья Бест, Анна Зелинская и Юрий Поздняков работают на общественных началах и зарплату в ВР не получают. Они продолжают числиться в составе помощников Ваканчука на странице депутата.

Ранее сам Вакарчук прокомментировал решение уйти с должности народного депутата и отдать депутатский мандат. В