13:11 11.06.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245081:labazovych

Вакарчук покидает Верховную раду: официальное заявление

Святослав Вакарчук уже во второй раз решил сложить депутатский мандат. Народный депутат и член политсовета партии "Голос" рассказал о таком решении на сегодняшнем брифинге.

Вакарчук покидает Верховную раду: официальное заявление

Святослав Вакарчук уже отмели, что он зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий. При этом Вакарчук добавил, что он не прекращает политическую деятельность в партии.

"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий… Мы большая дружная семья, у нас впереди огромные планы. Следующий мой этап — чтобы молодые люди становились лидерами будущего", - цитирует Вакарчука УРА-Инфом со ссылкой на Громадське.

Вакарчук также отметил, что частично выполнил свою миссию. По его словам, о привел прекрасную фракцию в парламент, новых профессиональных порядочных людей. Дальше в планах Вакарчука предоставить образовательный проект.

Напомним, что его партия на выборах набрала 5,81% по партийным спискам и прошла в Раду. Еще три депутата от "Голоса" прошло по мажоритарных округах.

В 2007 году Вакарчук прошел Парламент от политической силы "Наша Украина - Народная самооборона", но также через год снял депутатские полномочия.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с известным олигархом Игорем Коломойским.


Поделиться

Читайте также:
 
Киев и еще восемь регионов не готовы ослабить карантин: где плохая ситуация Battlefield 6: появились новые интересные подробности об игре Шесть украинских университетов вошло в рейтинг QS World University Rankings лучших ВУЗов мира Порошенко и дальше считает себя президентом Украины - Зеленский
Проишествия
  • 09:10 Пьяный Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП: все подробности (ВИДЕО)
  • 12:33 В Миннеаполисе, где убили Джорджа Флойда, могут полностью ликвидировать полицию: что известно
  • 12:06 Сегодня возобновится судебный процесс о катастрофе Malaysia Airlines над Донбассом: что известно
  • 11:52 Мужчина поджег себя под Верховной Радой: он требует отставки Авакова
  • 11:29 В США прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом
  • 13:32 Высокопоставленного украинского чиновника поймали на взятке: что известно
  • 11:48 Стала известна окончательная причина смерти Джорджа Флойда: это многое выясняет
  • 15:47 В Киеве заминировали мост Метро: "минера" уже задержали
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив