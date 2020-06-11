Вакарчук покидает Верховную раду: официальное заявление

Святослав Вакарчук уже отмели, что он зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий. При этом Вакарчук добавил, что он не прекращает политическую деятельность в партии.

"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий… Мы большая дружная семья, у нас впереди огромные планы. Следующий мой этап — чтобы молодые люди становились лидерами будущего", - цитирует Вакарчука УРА-Инфом со ссылкой на Громадське.

Вакарчук также отметил, что частично выполнил свою миссию. По его словам, о привел прекрасную фракцию в парламент, новых профессиональных порядочных людей. Дальше в планах Вакарчука предоставить образовательный проект.

Напомним, что его партия на выборах набрала 5,81% по партийным спискам и прошла в Раду. Еще три депутата от "Голоса" прошло по мажоритарных округах.

В 2007 году Вакарчук прошел Парламент от политической силы "Наша Украина - Народная самооборона", но также через год снял депутатские полномочия.

Ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский прокомментировал свои отношения с известным олигархом Игорем Коломойским.