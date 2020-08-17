11:54 17.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Еще одна страна перенесла выборы из-за пандемии коронавируса

Парламентские выборы в Новой Зеландии перенесены с 19 сентября на 17 октября. Причина - возвращение пандемии коронавируса, заявила глава правительства Джасинда Ардерн в понедельник утром по местному времени.

Еще одна страна перенесла выборы из-за пандемии коронавируса

- Это решение дает всем партиям время для проведения кампании в течение следующих девяти недель. Это также дает избирательной комиссии достаточно времени для организации выборов, сказала Ардерн.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Согласно закону, глава правительства Новой Зеландии имело возможность отложить голосование на срок до двух месяцев.

Первоначально выборы были назначены на 19 сентября, но на прошлой неделе в стране возобновилась эпидемия коронавируса. В этой ситуации все партии приостановили свои избирательные кампании.

Первые случаи COVID-19 за 102 дня были выявлены во вторник в Окленде. Власти Новой Зеландии ввели немедленные ограничения. В Окленде есть ограничения с третьей степенью эпидемиологической угрозы (из четырех), а в остальной части страны - второй. В то же время блокпосты были установлены на выездных дорогах крупнейшего города Новой Зеландии.

Еще 13 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Новой Зеландии в воскресенье. Всего в стране 69 активных инфекций, в том числе 49 в Окленде. Власти исследуют источник новых заражений.

Напомним, что в Италии также выявили новые вспышки заболеваемости.


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