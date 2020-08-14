Почти 1000 вспышек коронавируса в Италии: ситуация ухудшается

В другом опубликованном отчете сообщается, что количество вспышек увеличилось вторую неделю подряд.

Об этом пишет УРА-Информ.

В девяти из 20 регионов страны так называемые коэффициент заразности превышает 1, что означает, что один инфицированный человек заражает другого. Самый высокий - 1,4 - на Сицилии. Более того, в список этих регионов входят Абруццо, Лигурия, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Тоскана и Венето.

Когда этот показатель ниже 1, эпидемия находится в фазе спада. В трех регионах - Базиликате, Калабрии и Молизе - индекс равен 0, что означает отсутствие инфекции.

"Серьезное вовлечение территориальных служб в деятельность по поиску контактов инфицированных лиц доказывает свою эффективность в ограничении локальной передачи вируса, о чем свидетельствует показатель ниже 1 в большинстве регионов", - подчеркивается в сообщении министерства и института.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки было выявлено более 1700 новых инфекций.