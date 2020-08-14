11:52 14.08.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Почти 1000 вспышек коронавируса в Италии: ситуация ухудшается

В ходе еженедельного мониторинга эпидемиологической ситуации в Италии было выявлено 925 вспышек коронавирусной инфекции, сообщило в четверг министерство здравоохранения Италии и Национальный институт здравоохранения. Было зарегистрировано, что за это время произошло 225 новых вспышек.

Почти 1000 вспышек коронавируса в Италии: ситуация ухудшается

В другом опубликованном отчете сообщается, что количество вспышек увеличилось вторую неделю подряд.

Об этом пишет УРА-Информ.

В девяти из 20 регионов страны так называемые коэффициент заразности превышает 1, что означает, что один инфицированный человек заражает другого. Самый высокий - 1,4 - на Сицилии. Более того, в список этих регионов входят Абруццо, Лигурия, Ломбардия, Марке, Пьемонт, Апулия, Тоскана и Венето.

Когда этот показатель ниже 1, эпидемия находится в фазе спада. В трех регионах - Базиликате, Калабрии и Молизе - индекс равен 0, что означает отсутствие инфекции.

"Серьезное вовлечение территориальных служб в деятельность по поиску контактов инфицированных лиц доказывает свою эффективность в ограничении локальной передачи вируса, о чем свидетельствует показатель ниже 1 в большинстве регионов", - подчеркивается в сообщении министерства и института.

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние сутки было выявлено более 1700 новых инфекций.


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