Очередной народный депутат заразился коронавирусом: кто на этот раз

Положительный тест на коронавирусную инфекцию сдал представитель "Слуги Народа" Роман Грищук. Об этом депутат сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук. Он отметил, что положительный тест сдала также его жена.

Об этом пишет УРА-Информ.

"У нас с женой положительные тесты. Постоянные антирекорды по количеству заболевших перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова из плакатов, а не реальные методы защиты", - написал Грищук.

Отметим, что Роман Грищук далеко не первый представитель президентской фракции, который заразился коронавирусом. Ранее положительные тесты сдали в том числе и Валерий Божик, и Владимир Ватрас.

Напомним, что в последнее время коронавирусная инфекция в Украине продолжает набирать обороты. Только за последние сутки было зафиксировано рекордное количество новых пациентов. Впервые этот показатель преодолел отметку в 1500 пациентов.