14:48 04.08.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Секретный доклад ООН: Северная Корея продолжает развивать свой ядерный арсенал

Северная Корея, вероятно, продолжит работу по наращиванию своего ядерного потенциала, уделяя особое внимание уменьшению боеголовок, согласно конфиденциальному докладу ООН. Разведывательные структуры многих стран пришли к таким выводам, как указано в документе.

Секретный доклад ООН: Северная Корея продолжает развивать свой ядерный арсенал

Авторы доклада отмечают, что главная цель сейчас - завершить работу по миниатюризации ядерных боеголовок, чтобы сделать их совместимыми с баллистическими ракетами Северной Кореи.

Доклад был представлен 15 членам Совета Безопасности ООН в понедельник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

По мнению экспертов из нескольких разных стран, которые не были упомянуты в докладе поименно, шесть ядерных испытаний внесли значительный вклад в подготовку такой миниатюрной версии боеголовок. Последнее из этих испытаний было проведено в сентябре 2017 года.

Задачей авторов доклада было выяснить, соблюдаются ли и в какой степени санкции, введенные Советом Безопасности в отношении Северной Кореи в связи с ядерной программой коммунистического государства.

О том, что Северная Корея не отказалась от своих ядерных амбиций, также свидетельствует анализ коммерческих спутниковых снимков северокорейского ядерного центра в Йонгбджоне, проведенный в прошлом году американским аналитическим центром 38 North. Эксперты отметили, что там проводятся работы по обогащению урана.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек.


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