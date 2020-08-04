Секретный доклад ООН: Северная Корея продолжает развивать свой ядерный арсенал

Авторы доклада отмечают, что главная цель сейчас - завершить работу по миниатюризации ядерных боеголовок, чтобы сделать их совместимыми с баллистическими ракетами Северной Кореи.

Доклад был представлен 15 членам Совета Безопасности ООН в понедельник.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

По мнению экспертов из нескольких разных стран, которые не были упомянуты в докладе поименно, шесть ядерных испытаний внесли значительный вклад в подготовку такой миниатюрной версии боеголовок. Последнее из этих испытаний было проведено в сентябре 2017 года.

Задачей авторов доклада было выяснить, соблюдаются ли и в какой степени санкции, введенные Советом Безопасности в отношении Северной Кореи в связи с ядерной программой коммунистического государства.

О том, что Северная Корея не отказалась от своих ядерных амбиций, также свидетельствует анализ коммерческих спутниковых снимков северокорейского ядерного центра в Йонгбджоне, проведенный в прошлом году американским аналитическим центром 38 North. Эксперты отметили, что там проводятся работы по обогащению урана.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек.