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В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести

В Южной Корее в результате наводнений и оползней, вызванных сильными дождями, погибли шесть человек. Еще 8 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на Yahoo.

В Южной Корее из-за наводнения погибли 6 человек, 8 - пропали без вести

Стало известно, что в провинциях Кенгидо и Чхунчхон-Пукто из-за разлива рек скончались три человека, еще такое же количество людей стали жертвами оползней. Власти страны 2 августа объявили в Корее самый высокий, третий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации.

Администрация Сеула приняла решение закрыть движение по ряду шоссе и мостов из-за опасности их подтопления в результате разлива реки Ханган. Аналогичные ограничения введены в ряде других регионов.

Как стало известно ранее, на территории иракского государства обстреляли военную базу Соединенных Штатов Америки, которая расположена на севере от Багдада. В то время там находились американские военнослужащие и военнослужащие из других стран международной антитеррористической коалиции.


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