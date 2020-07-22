11:48 22.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

Очередная страшная авария произошла на трассе "Киев - Чоп". На отрезке трассы во Львовской области столкнулось сразу четыре автомобиля. В результате ДТП погибло двое водителей автомобилей, а еще одна женщина была доставлена в больницу.

Ужасная авария на трассе Киев-Чоп: 4 автомобиля, есть жертвы

По предварительной информации следствия автомобиль марки "Infiniti" выехал на встречку и там столкнулся с автомобилем "Nissan", а позже с авто "Peugeot Partner". Также обломки от этих машин повредили автомобиль "Mazda".

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По итогам инцидента водители "Infiniti" и "Peugeot Partner" скончались на месте ДТП от полученных травм. Также травмы тела получила пассажирка автомобиля "Peugeot Partner", которая была доставлена в больницу. На данный момент на месте инцидента работает следственно-оперативная группа, они устанавливают все детали происшедшего.

Было открыто уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. По этой статье предусматривается лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее мы сообщали, что на трассе в Одессе в аварии погибло шесть человек.


  
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