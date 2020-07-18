13:48 18.07.2020 | Происшествия | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245675:Nataly

Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших

В субботу рано утром, 18 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли шестеро людей.

Еще три человека также были доставлены в медицинское учреждение, среди них один ребенок 2018 года рождения.

Об аварии сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает УРА-Информ.

Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших

В ведомстве отметили, что авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей.

К деблокации погибших от ГСЧС привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники".

Другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что стало известно состояние ребенка, который выжил после жуткой ДТП под Киевом, в котором погибли его родители, брат и сестра.


Поделиться

Читайте также:
 
Данные за 17 июля: в Украине более 800 заболевших на коронавирус Вся Украины "с восторгом" наблюдает за судом по делу МН17, - Енин Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови" В США по-зверски убили миллионера: подробности
Проишествия
  • 14:41 В Москве выбросилась из окна чемпионка мира по фигурному катанию
  • 13:55 Стало известно, кто устроил подрыв у метро Шулявская
  • 13:48 Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших
  • 15:32 Под ВР произошли стычки полицейских с активистами из-за "мови"
  • 14:36 В США по-зверски убили миллионера: подробности
  • 12:47 Убийство следователя СБУ: стали известны подробности
  • 11:29 Стало известно состояние мальчика, который выжил в ужасном ДТП под Киевом
  • 11:10 Боевики на Донбассе применили БМП и минометы
  • 10:37 В Турции разбился самолет: никто не выжил
  • 16:09 В Польше до смерти избили молодую украинку
  • 13:41 В Харькове женщина совершила суицид и убила сына
  • 11:52 В Киеве найден мертвым следователь СБУ: подробности убийства
  • 11:32 Столкновение двух поездов в Чехии: есть жертвы
  • 13:51 По Харькову люди плавают на лодках
  • 12:03 В Житомирской области в ДТП пострадали дети
  • 11:31 Самолет МАУ был сбит не случайно - Кулеба рассказал о новых подробностях
  • 10:07 Под Горловкой боевики расстреляли эвакуационную группу
    • Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив