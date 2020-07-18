Страшное ДТП под Одессой: 9 усопших и пострадавших

В субботу рано утром, 18 июля, в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи села Сафьяны Измаильского района Одесской области погибли шестеро людей.
Еще три человека также были доставлены в медицинское учреждение, среди них один ребенок 2018 года рождения.
Об аварии сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, передает УРА-Информ.
В ведомстве отметили, что авария произошла в результате столкновения двух легковых автомобилей.
К деблокации погибших от ГСЧС привлечено 6 человек личного состава и 2 единицы техники".
Другие обстоятельства ДТП пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что стало известно состояние ребенка, который выжил после жуткой ДТП под Киевом, в котором погибли его родители, брат и сестра.