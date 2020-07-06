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Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек

В Эфиопии в ходе массовых протестов скончались как минимум 166 граждан. Из них 11 человек работали в службе безопасности. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на BBC.

Протесты в Эфиопии: погибли 166 человек

По словам представителя полиции, только в одном из девяти регионов Эфиопии Оромии погибли 145 участников митинга и 11 сотрудников органов правопорядка. Еще 10 граждан были убиты в столице Аддис-Абебе. По данным местной власти, 167 человек были серьезно ранены во время беспорядков.

Комиссар полиции Оромии Джирма Гелам отметил, в что ходе столкновений были задержаны 1084 человека.

Ранее стало известно, что беспорядки в Эфиопии начались и набрали масштабный оборот после убийства 34-летнего местного популярного певца Хачалу Хундесса. Он в своих песнях поднимал тему борьбы и разочарования народа оромо во время антиправительственного протестного движения 2014-2018 годов. В понедельник, 29 июня, его застрелили неизвестные в столице Аддис-Абебе.

На следующий день после убийства в нескольких городах региона Оромия десятки тысяч людей вышли на улицы, чтобы почтить память погибшего артиста. Акции переросли в столкновения между людьми. К тому же спустя несколько дней был убит дядя Хундессы. Также были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые поддерживали протестующих.

Ранее мы писали, что 24 человека погибли и семеро получили ранения, в том числе трое серьезные - это результат кровавых разборок наркобанд в центральной Мексике.


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