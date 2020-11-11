Финансист дал прогноз относительно курса доллара: это точно произойдет

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что это еще не предел и американская валюта продолжит расти. Он прогнозирует диапазон 28,15-28,25 гривни за доллар.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Эксперт отметил, что на данный момент на курс доллара вплывают три фактора: данные о снижении объема золото-валютных резервов Украины, встреча главы НБУ с представителями МВФ в США и рост числа коронавирусных инфекций.

"Накануне не было весомых драйверов для движения. Даже размещение ОВГЗ не оказало влияния на рынок. При этом нерезиденты продолжают выходить из гривневых облигаций и "сидят в гривне", что формирует навес ликвидности для входа в доллар или закупки новых облигаций по более высокой доходности", – отметил Шевчишин.

Ранее мы сообщали, что Нафтогаз хочет за 15 млн евро получить юридические консультации касательно возможного арбитражного производства из-за ареста Словакией газа компании.