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Нафтогаз готов потратить 15 миллионов евро на юристов в деле против Словакии

НАК "Нафтогаз Украины" объявил тендер на юридические консультации для исследования возможности инициировать арбитражное производство против Словацкой Республики. За такие услугу украинский гигант готов заплатить 15 млн евро. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на систему ProZorro.

Нафтогаз готов потратить 15 миллионов евро на юристов в деле против Словакии

Нафтогаз хочет заполучить 36 000 часов юридических услуг , в компании готовы заплатить за юридическую консультацию 15 млн евро. Компанию интересует вопрос о возможности начала арбитражного производства против Словакии.

Стоит напомнить, что в 2017 году в Словакии был арестован газ компании согласно с решением Стокгольмского арбитража.

"Юридические услуги, связанные с исследованием возможности инициирования арбитражного производства против Словацкой Республики в связи с действиями последней, связанными с исполнением арбитражного решения, принятого в пользу компании Italia Ukraina Gas S.p.a и исполнения связанных с этим действий в интересах Нафтогаз Украины", - сказано в описании тендера.

Известно, что торги должны стартовать уже пятого января 2021 года. Юридические услуги Нафтогаз заказывает на условиях послеоплаты.

Как сообщалось ранее, второго ноября 2020 года глава правления Ощадбанка Андрей Пышный завершил свою каденцию на посту. С третьего 3 ноября на пост председателя Ощадбанка был принят Сергей Наумов.


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