15:52 05.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Почему взрывы в Бейруте затронут также и Украину?

Вчерашние взрывы в Бейруте похоже, что затронут, не только саму Ливию, но и также окажут влияние на Украину.

Почему взрывы в Бейруте затронут также и Украину?

Политический эксперт Тарас Семенюк считает, что взрывы в Бейруте, там полностью разрешен морской порт, будут иметь негативное влияние в экономическом плане на Украину.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

"Мы должны понимать, что Ливан - это страна, которая покупала украинскую пшеницу. Наибольшие поставки пшеницы шли из Украины и России... Очевидно, что украинские экспортеры потеряли возможность продавать зерно этой стране", - пояснил Семенюк.

В тоже время эксперт отметил, что вчерашняя ситуация серьезным образом скажется и также на и без того сложную экономическую ситуацию, в которой находится Ливан.

Ранее мы сообщали, что по меньшей мере 78 человек погибли и более чем в 4000 человек получили ранения в результате взрыва. Причина трагедии - взрыв 2750 тонн ранее конфискованной властями аммиачной селитры, хранящейся в порту. Взрыв произошел при сварке проема склада для предотвращения кражи.

Ранее свою помощь этой стране предложила Украина.


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