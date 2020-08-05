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Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую

Украина готова помочь Ливии справиться с последствиями большого взрыва, который произошел в столице государства – Бейруте.

Украина готова оказать помощь Ливану: стало известно какую

Премьер-министр Денис Шмыгаль на сегодняшнем заседании Правительства, пятого августа, сообщил, что Украина уже обратилась и готова направить помощь в Ливан в связи со взрывом в Бейруте.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"В случае необходимости мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской республике с предложениями о предоставлении необходимой помощи и нашими спасателями. Соответствующий отряд готов вылететь в любой момент", - заявил глава Кабинета Министров.

На данный момент неизвестно нуждается ли Ливия в том, чтобы Украине ей помогала и как ответила эта страна на предложение Украины.

Ранее мы сообщали, что по меньшей мере 78 человек погибли и более чем в 4000 человек получили ранения в результате взрыва. Причина трагедии - взрыв 2750 тонн ранее конфискованной властями аммиачной селитры, хранящейся в порту. Взрыв произошел при сварке проема склада для предотвращения кражи.


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