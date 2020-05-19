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Как будет в Киеве работать метрополитен после восстановления работы: что нужно знать

Уже 25 мая в Киеве снова может заработать метрополитен. Однако киевлян и гостей столицы ждут новые правила в метро.

Как будет в Киеве работать метрополитен после восстановления работы: что нужно знать

После возобновления работы киевского метрополитена пассажиры подземки смогут использовать исключительно электронные биллеты. При этом, еще месяц можно будет использовать приобретенные ранее зеленые жетоны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".

После возобновления работы метрополитена на турникетах можно будет использовать KyivSmardCard, карточку метро, она действительна до 31.03 2023 года, бесконтактную банковскую карточку любой платежной системы, это касается только желтых турникетов, приложения на смартфонах Google Pay и Apple Pay, приложение KyivSmardСard, а также разовый билет с QR-кодом, как бумажный, так и электронный.

Также отмечается, что пассажиры льготный категорий должны использовать в метрополитене карточку киевлянина. До восстановления работы метро в столице е-билет можно купить в Т-киосках, которых по всему Киеву около 300. Также киевский метрополитен призвал пассажиров заранее подготовиться к оплате проезда, чтобы не было очередей. В 

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что метро в Украине может восстановить работу 25 мая.


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