Когда в Украине откроют детские садики - Шмыгаль назвал официальную дату

22 мая наступит очередной этап смягчения карантинных мер в Украине, однако 25 мая также будут сняты некоторые ограничения.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV рассказал, что с 25 мая будут отрыты детские садики, также заработает метрополитен. Однако это касается только тех регионов, где это позволит эпидемиологическая ситуация.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.
"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что соответствующее постановление будет принято на заседании Правительства в среду, 20 мая.
Также по словам премьер-министра, скорее всего, авиасообщение, в том числе, международное, возобновится в июне.
Денис Шмыгаль также добавил, что европейские страны намерены открыть свои границы не ранее 15 июня.
Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине запустят общественный транспорт.