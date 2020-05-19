Когда в Украине откроют детские садики - Шмыгаль назвал официальную дату

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканала ICTV рассказал, что с 25 мая будут отрыты детские садики, также заработает метрополитен. Однако это касается только тех регионов, где это позволит эпидемиологическая ситуация.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

"С 25 числа правительство разрешит работу детских садов и работу метрополитена в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация. Тут будем работать совместно с местной властью", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что соответствующее постановление будет принято на заседании Правительства в среду, 20 мая.

Также по словам премьер-министра, скорее всего, авиасообщение, в том числе, международное, возобновится в июне.

Денис Шмыгаль также добавил, что европейские страны намерены открыть свои границы не ранее 15 июня.

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине запустят общественный транспорт.