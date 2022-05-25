От создателей “Киев за 72 часа”: Кадыров пообещал уничтожить Польшу «за 6 секунд»

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал угрожать нападением России на Польшу
Глава Чечни Рамзан Кадыров начал угрожать нападением Российской Федерации на Польшу. Он заявил, что россия может уничтожить эту страну «за несколько секунд». Об этом сообщают российские СМИ, передает УРА-Информ.
Польша, как заявил Кадыров, якобы должна забрать оружие с территории Украины.
“Если человек не прав или государство, то так всегда и бывает. Украина — это уже закрытый вопрос. Меня интересует Польша. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем на, что мы способны. Лучше заберите свое оружие (поляки), наемников. Принесите извинения за нашего посла. Вы очень нехорошие игры начали с нашим государством”, – отметил Кадыров.
Где-то мы уже слышали про “Киев за 72 часа”.
Ранее сообщалось, что спешка, с которой военные россии пытаются выйти на границы украинских Донецкой и Луганской областей, никак не связана с контрнаступлением вооруженных сил Украины, а является целью Кремля.
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