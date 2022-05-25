От создателей “Киев за 72 часа”: Кадыров пообещал уничтожить Польшу «за 6 секунд»

Глава Чечни Рамзан Кадыров начал угрожать нападением России на Польшу

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Глава Чечни Рамзан Кадыров начал угрожать нападением Российской Федерации на Польшу. Он заявил, что россия может уничтожить эту страну «за несколько секунд». Об этом сообщают российские СМИ, передает УРА-Информ.

Польша, как заявил Кадыров, якобы должна забрать оружие с территории Украины.

“Если человек не прав или государство, то так всегда и бывает. Украина — это уже закрытый вопрос. Меня интересует Польша. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем на, что мы способны. Лучше заберите свое оружие (поляки), наемников. Принесите извинения за нашего посла. Вы очень нехорошие игры начали с нашим государством”, – отметил Кадыров.

Где-то мы уже слышали про “Киев за 72 часа”.

Ранее сообщалось, что спешка, с которой военные россии пытаются выйти на границы украинских Донецкой и Луганской областей, никак не связана с контрнаступлением вооруженных сил Украины, а является целью Кремля.