Общество

Дефицит соли: что ждет украинцев в ближайшее время

Кроме проблем с бензином добавилась нехватка еще и соли.

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В Украине начались проблемы с запасами соли. Ранее началась проблема с топливом и большими очередями на АЗС, теперь же добавилась и новая проблема.

Дефицит соли начался из-за того, что 90% соли в Украине добывалось Государственным предприятием “Артемсоль” в городе Соледар Донецкой области. Из-за активных боевых действий и постоянных обстрелов производитель еще месяц назад прекратил свою работу. Пока в регионе не станет безопасно – соль там не будут добывать, пишет УРА-Информ.

За год предприятие добывало 2 миллиона тонн соли и отправляло не только по Украине, но и в другие страны.

Однако дефицит соли начался только сейчас, так как только недавно начали распространять информацию в СМИ и социальных сетях о том, что “Артемсоль” не работает. Дефицит продукта возник и потому, что некоторые люди из-за паники решили им запастись. Покупатели видят в магазине соль и берут сразу несколько пакетов. Соответственно, остальные остаются уже без соли.

Из-за этой ситуации Украине придется покупать соль у других государств.

Ранее мы сообщали, что Украина становится еще на шаг ближе к Евросоюзу.

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