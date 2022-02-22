После признания Путиным «Л/ДНР» Зеленский выступил с обращением к украинцам (видео)

Вчера, двадцать первого февраля после того как российским президентом Владимиром Путиным» были официально признаны так называемые «Л/ДНР», президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации.

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Об этой информации сообщил Liga, передает Ura-inform.

В своём видеообращении Глава украинского государства заявил, что Украина может отличить провокацию от наступления войск Российской Федерации. С его слов, именно поэтому за нами, правда, которую не будут скрывать от граждан Украины.

Зеленский отметил, что как только Украина заметит, что ситуация начнёт меняться, вырастут риски, то украинцы будут владеть всей информацией. По его словам, на данный момент нет никаких причин для хаотичных действий. Поэтому так же будет и в дальнейшем.

«Мы придерживаемся мирного и дипломатического пути и будем идти по нему. Мы на своей родной земле. Мы никого и ничего не боимся. Мы ничего и никому не должны, мы никого и никому не отдадим»,– подчеркнул Зеленский.

Так же украинский президент добавил, что сегодня не февраль 2014 года, а февраль 2022 года.

«У нас другая страна, другая армия и одна цель – мир в Украине», – резюмировал Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось, Путин разрешил ввод войск в Украину: регулярные части РФ открыто вторгаются на украинские территории.