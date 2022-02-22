Политика

Президент РФ выдвинул ультиматум Украине: озвучено главное условие

После того, как президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал так называемые «Л/ДНР» он выдвинул ультиматум украинскому государству, предупредив о возможной дальнейшей эскалации.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform

Об этом он заявил во время своего видеообращения двадцать первого февраля. В частности, Глава Кремля потребовал от Украины прекратить боевые действия на территории Донбасса. Так же Путиным было заявлено, что возможное продолжение кровопролития якобы будет на совести Киева.

«От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия на Донбассе. В противном случае, вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью, на совести правящего на территории Украины режима», — заявил Путин.

Напомним, ранее сообщалось, В ОРДО объявлен режим ЧС «государственного» уровня: российские средства массовой информации сообщили, что недавно произошло.

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