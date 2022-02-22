Политика

Путин разрешил ввод войск в Украину: регулярные части РФ открыто вторгаются на украинские территории

Президентом России Владимиром Путиным было поручено Министерству Обороны Российской Федерации обеспечивать поддержание мира на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской. Об этом говорится в подписанных Путиным указам

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Об этой информации сообщил Dialog, передает Ura-inform.

Бывшим советником министра обороны Украины Юрием Бирюковым было сообщено, что регулярные части РФ открыто вторглись на украинские территории, появившись на неподконтрольной части Донецкой и Луганской областей. Так же он отметил, что уже утром  22 февраля напротив наших ВСУ уже открыто, будут стоять регулярные войска Российской Федерации. И в этот раз, впервые за восемь лет,  они не будут скрывать свои шевроны принадлежности.

«Нет, не паника и не страх. Ненависть. И… надежда. За это можно искренне поблагодарить Путина — у нас появляется шанс действительно вырваться из ярма России всей страной, всем народом», — заявил Бирюков.

Местные жители в социальных сетях массово сообщают о большом количестве военной бронетехники,  которая входит на территорию ОРДЛО. В Институте изучения войны (ISW, Вашингтон) отмечают, что ввод российского воинского контингента в ОРДЛО произойдет в ближайшие 24-36 часов.

Напомним, ранее сообщалось, Путин  официально объявил о признании «Л/ДНР» и подписал соглашения с Пушилиным и Пасечником.

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