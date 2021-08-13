В Украине прокомментировали возможность открытия КПВВ на Донбассе

«Администрация» ОРДЛО может со своей стороны закрыть проезд на обновленных пунктах пропуска

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На украинском КПВВ «Станица Луганская» в ближайшее время появится новый навес длиной 25−30 метров. Он будет спасать людей от жары и от непогоды. Об этом заявил директор ГП «Реінтеграція та відновлення», передает УРА-Информ.

Как известно, уже имеется поручение украинского Кабмина об обустройстве всех КПВВ Донбасса.

«Решено было начать со Станицы Луганской, это действующий пункт пропуска и нужно уже создавать эти условия. Есть действующая Станица Луганская, есть действующее Новотроицкое. Они у меня в приоритете. Все остальное до конца года планово, по графику будет реализовано», — отметил он.

При этом, не стоит исключать, что «власти» ОРДЛО не закроют пропуск со своей стороны.

«КПВВ Новотроицкое могут и запустить и не запустить. Закончим полностью модернизацию, создадим все комфортные условия, а они закроют КПВВ Новотроицкое, а откроют Гнутово, чтобы больше неудобств было», — добавил он.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» ОРДО делают все возможное, чтобы усложнить местным жителям переход в единственном работающем пункте в направлении Украины. Статистика указывает на то, что пересечь границу в этом месте за день удается максимум нескольким сотням человек.