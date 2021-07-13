В «ЛНР» местных жителей заставляют получать СНИЛС: что происходит

Получение документа приобретает маразматических масштабов

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Пропаганда оформления жителями ОРДЛО, которые получили российские паспорта, страхового номера индивидуального лицевого счёта – СНИЛС – приобретает маразматических масштабов.

Напомним, что местные «власти» получили задание привлечь как можно больше людей к голосованию на осенних выборах в Госдуму РФ, а для этого задачей номер один сейчас является массовое получение СНИЛС, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

Источник сообщает, что в Алчевске заставляют получать СНИЛС сотрудников «местной администрации». Чтобы доказать факт получения страхового номера, люди должны прислать начальству скрин с сайта Госуслуги, где необходимо зарегистрироваться после получения СНИЛСа. В случае отказа сотрудникам «администрации» угрожают репрессиями, вплоть до увольнения с работы.

«В «ДНР» из кожи вон лезут депутаты, придворные пропагандисты, разного рода приближенные к власти. Тема получения СНИЛС в их информационной повестке вышла на первое и главное место», — пишет паблик.

В РФ поставили задачу получить местными жителями СНИЛС на первое место всеми возможными способами.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» угрожают неплательщикам алиментов.