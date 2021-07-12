Общество

В «ДНР» угрожают неплательщикам алиментов: что их ждет

Могут не выпустить из «республики»

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В так называемом «министерстве юстиций «ДНР» напомнили, что если родитель не платит алименты более двух месяцев, то должник может получить 60 часов общественных работ.

При этом это не все наказание, таким должникам также могут «впаять» арест на 15 суток или штраф в размере 10 тысяч рублей. Те, кто не выплачивает алименты более трех месяцев, могут проститься с имуществом. Оно пойдет на погашение долга. Также отмечается, что судебный пристав может через суд добиться запрета на выезд из «республики», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

 «Защита прав детей, которые должны получать материальное обеспечение от родителей – это прекрасно. Но есть подозрение, что в «министерстве юстиции» живут в какой-то иной, параллельной реальности. А она такова, что на многих предприятиях ДНР задерживают зарплату по полгода. Многие предприятия закрылись, и семьи остались без стабильного дохода», — пишет паблик.

Источник отмечает, что люди могут попытаться выехать за границу для того, чтобы прокормить своих детей, но их лишат даже этого.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» закрыли детские лагеря.

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