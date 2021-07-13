Новое заседание СНБО: стало известно, какие вопросы будут рассматривать

Могут зачистить Шария и Ко

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В ближайшую пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. На нем должны рассмотреть сразу несколько вопросов.

Источник отмечает, что новое заседание СНБО состоится на выезде. Оно будет посвящено информационной зачистке в Украине всех тех, кто критикует и «поливает грязью» страну (государство и власть), пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Также будут и другие пункты связанные с нацбезопасностью и экономическими санкциями. Все это готовят, но пока Зеленский не принял решение, какие именно кейсы вынести на это заседание СНБО», — пишет паблик.

Источник дополняет, что информационный кейс готовят давно, так как, законопроект о медиа невозможно принять, просто нет голосов. Известно, что решение СНБО будет направленно против пророссийского блогера Анатолия Шария и различных телеграм каналов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Ко хотят отправить в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Офис президента ищет голоса за отставку.