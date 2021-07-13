Общество

Новое заседание СНБО: стало известно, какие вопросы будут рассматривать

Могут зачистить Шария и Ко

Время чтения: 41 Секунд

В ближайшую пятницу, 16 июля, состоится очередное заседание СНБО. На нем должны рассмотреть сразу несколько вопросов.

Источник отмечает, что новое заседание СНБО состоится на выезде. Оно будет посвящено информационной зачистке в Украине всех тех, кто критикует и «поливает грязью» страну (государство и власть), пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Также будут и другие пункты связанные с нацбезопасностью и экономическими санкциями. Все это готовят, но пока Зеленский не принял решение, какие именно кейсы вынести на это заседание СНБО», — пишет паблик.

Источник дополняет, что информационный кейс готовят давно, так как, законопроект о медиа невозможно принять, просто нет голосов. Известно, что решение СНБО будет направленно против пророссийского блогера Анатолия Шария и различных телеграм каналов.

Ранее мы сообщали, что Зеленский и Ко хотят отправить в отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова. Офис президента ищет голоса за отставку.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В

Последние статьи

В «ЛНР» местных жителей заставляют получать СНИЛС: что происходит

Получение документа приобретает маразматических масштабов

Жители «ЛНР» возмущены действиями властей: что произошло

Местные жители недовольны противоречиями «властей»

Первый случай заражения двойным вариантом коронавируса

90-летняя женщина после двойного заражения мутациями альфа и бета умерла

В «ДНР» сообщили, что делать если потеряли их «паспорт»

В первую очередь нужно написать заявление в правоохранительные органы

Вакцина Pfizer стала доступной для всех украинцев: что произошло

В Украину официально должны завезти около 1 миллиона доз вакцины Pfizer

В «ДНР» угрожают неплательщикам алиментов: что их ждет

Могут не выпустить из «республики»

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap