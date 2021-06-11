Следующая волна коронавируса в Украине будет самой масштабной: когда ее ожидать

Четвертая волна будет самой масштабной в Украине и потребует подготовки

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На данный момент в Украине фиксируются самые низкие показатели заболеваемости на коронавирусную инфекцию за последние месяцы. Ситуация немного стабилизировалось и даже улучшилась, закрываются даже профильные ковидные больницы и отделения.

Однако болезнь полностью не отошла, Украина сумела пройти третью волну коронавируса. Но впереди будет еще и четвертая волна. Источник в Офисе президента Украины рассказал, что Министерство здравоохранения ожидает следующую волну эпидемии COVID-19 в стране осенью этого года, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

Источник отмечает, что четвертая волна будет самой масштабной в Украине и потребует серьезных ресурсов, а также подготовки к ней.

Отмечается, что в Офис Президента переданы предложения о закупке кислорода и необходимых медикаментов для обеспечения регионов страны. Напомним, что на пике заболеваемости в Украине фиксировалось более 500 смертельных случаев ковида и более 20 000 новых заболеваний каждые сутки.

Ранее мы сообщали, что США передадут Украине неиспользованные дозы вакцин.