Один из городов ОРДО может остаться полностью без воды: что происходит

Проблемы в городе Енакиево

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Один из городов ОРДО – Енакиево может остаться без воды. Проблема в том, что Волынцевское питьевое водохранилище, в народе его называют Третий пруд, вскоре может перестать быть источником воды для города.

Причиной возможной катастрофе, в следствии которой Енакиево и еще несколько ближайших городов, может стать критическое загрязнение воды. Волынцевское водохранилище имеет огромное значение, так как вместе с Ольховским водохранилищем обеспечивает питьевой водой 15 городов с общей численностью населения более 1 млн человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«По нашим данным, источник которых – «МЧС ДНР», стремительное загрязнение и ухудшение качества питьевой воды в Волынцевском водохранилище продолжается. Причина – значительное превышение предельно допустимой концентрации вредных (загрязняющих) веществ. Критически загрязнено не только Волынцевское водохранилище, а и поверхностные воды балки «Довжик» ПГТ Булавинское», пишет паблик.

Ответственными за меры, которые нужно принять в связи с загрязнением воды, «МЧС» назначили «минздрав» и «министерство угля и энергетики».

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