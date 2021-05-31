В аптеках анархия — жители ОРДО жалуются на проблемы с лекарствами

В аптеках продают некачественные лекарства

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Жители «ДНР» жалуются на проблемы с качественными лекарственными средствами. Люди не могут выехать в Украину, где многие привыкли запасаться базовыми лекарствами и покупать медикаменты, когда нужно подтянуть здоровье в экстренном случае.

Не у всех жителей ОРДО есть возможность поехать в Украине через Россию, ведь дорога обойдется дорого, да и во время проверок многое могут просто забрать. В итоге в аптеках «республики» засилье неэффективных препаратов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Могу сказать по поводу кардиомагнила, мы его купили в Донецке за 131 рубль, в Украине 121 грн., мы сначала пропили российский, и никакого эффекта не почувствовали, и пропили купленный в Украине — разница огромная», — отмечает местная жительница.

«Мне неоднократно приходилось выбрасывать лекарства (а в РФ их продают только упаковками, а не пластинками как в Украине или в Донецке), так как от них мне было хуже», — добавляет участник дискуссии.

«В аптеках анархия. Возьмём сеть «Народной аптеки». Лекарство Сульфалазин (производство Россия) в одной аптеке стоит 315 р, в другой – 360 р, а в третьей – 405 р», — отмечает местный житель.

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