«Мешал развитию коррупции»: в ОРДЛО на рабочем месте избили врача

По факту данного случая проводится разбирательство

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На территории временно оккупированного Харцызска в Донецкой области в ходе рабочей смены подрались доктора. Инцидент произошел в Центральной городской больнице. Об этом рассказывают очевидцы в социальных сетях, передает УРА-Информ.

Один из врачей, как отмечают очевидцы происшествия, ворвался в кабинет главного врача больницы и избил его. Это был заместитель главврача.

«Ворвался в кабинет главврача больницы и зверски побил его, выбежав после этого с кабинета с криками о справедливости. Замечу, данный случай произошел из-за того, что новый главврач начал ломать схемы коррупции в больнице, пресек незаконные надбавки и хищения и, конечно, помешал планам занять кресло руководителя больницы», — сообщил очевидец.

Он отметил, что в больнице якобы процветала коррупция. Новый главный врач пытался остановить ее на территории медучреждения.

Также информацию об инциденте подтвердила «мэр» города Виктория Жукова.

«По факту данного случая проводится разбирательство, информация передана в „министерство здравоохранения“ и „правоохранительным органам“», — отметила Жукова.

Ранее сообщалось, что в отделении полиции Кагарлыка ,по итогам переаттестации после изнасилования девушки сотрудниками правоохранительных органов, уволили только одного полицейского.