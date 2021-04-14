Общество

Все войска США покинут Афганистан к 11 сентября

Все должно пройти до 20-й годовщины атак 2001 года на Нью-Йорк и Пентагон

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По информации Белого дома, администрация Джо Байдена решила, что к 11 сентября, 20-й годовщине терактов 2001 года, американские войска покинут Афганистан.

Официально Соединенные Штаты в настоящее время содержат в Афганистане около 2500 человек. солдаты. Бывший президент США Дональд Трамп после переговоров с талибами назначил дату вывода всех американских войск 1 мая прошлого года. Согласно новым решениям, процесс вывода оставшихся войск начнется в апреле и может закончиться до сентября, сообщил источник в Белом доме. Конечная дата — 11 сентября, 20-я годовщина атак 2001 года на Нью-Йорк и Пентагон, пишет УРА-Информ.

Решение, о котором впервые сообщила Washington Post, было принято после трехмесячного рассмотрения вариантов администрацией Байдена. Установлено, что Соединенные Штаты могут предотвратить теракты и защитить свою родину без войск в Афганистане, сообщил СМИ высокопоставленный чиновник.

Источник указал, что новые вызовы потребовали от Вашингтона «закрыть последнюю главу книги о 20-летнем конфликте в Афганистане». Среди них были указаны возрастающая конкуренция с Китаем, пандемия коронавируса и угроза терроризма в других странах.

Ранее мы сообщали, что США разместят в Германии 500 дополнительных военнослужащих.

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