Политика

США разместят в Германии 500 дополнительных военнослужащих

Американцы наращивают присутствие в Европе

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Соединенные Штаты направят в Германию еще 500 солдат, сказал министр обороны США Ллойд Остин, находящийся с визитом в Берлине.

Во время правления предыдущего президента США Дональда Трампа существовала угроза вывода значительной части американских войск, дислоцированных в Германии. Его преемник Джо Байден отказался от этого намерения вскоре после вступления в должность, пишет УРА-Информ со ссылкой на AP.

Перегруппировка почти 12 тысяч американских солдат из Германии, в основном в Италию и Бельгию, объявили Пентагон прошлым летом, во время президентства Дональда Трампа. Белый дом ясно дал понять, что это политическое наказание для Германии, которая, по словам Дональда Трампа, слишком мало платила за создание оборонного союза с США.

Советники Джо Байдена, а также множество конгрессменов и сенаторов от Демократической и Республиканской партий раскритиковали решение Трампа. По мнению многих американских специалистов по оборонной стратегии, вывод одной трети американского контингента из Германии ослабит НАТО, поскольку Североатлантический союз расширяет свой восточный фланг в Польше и прибалтийских республиках перед лицом агрессивной политики Кремля.

Сегодняшнее решение Пентагона — это сдвиг в политике предыдущего президента.

Ранее мы сообщали, что РФ пригрозила США за корабли в Черном море.

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